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«Шальке» не хватило одного матча до повторения антирекорда чемпионата Германии

20:43
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В матче 15-го тура чемпионата Германии «Шальке» на своем поле разгромил «Хоффенхайм» (4:0). Это первая победа клуба из Гельзенкирхена в бундеслиге с 17 января 2020 года, когда была обыграна менхенгладбахская «Боруссия» (2:0). С тех пор «Шальке» не набирал трех очков в 30 матчах чемпионата подряд — второй результат в истории лиги. Более продолжительная серия была только у берлинской «Тасмании» в 1965-1966 годах — 31 игра без побед. (Денис Аль-Юсифи)

Самые длинные серии без побед в истории чемпионата Германии

Клуб

Годы

И

Н

П

Тасмания

1965-1966

31

4

27

Шальке

2020-2021

30

10

20

Кайзерслаутерн

2011-2012

21

9

12

Динамо Др

1994-1995

21

5

16

Блау-Вайсс

1986-1987

21

9

12

Нюрнберг

2018-2019

20

5

15

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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