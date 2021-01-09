«Шальке» не хватило одного матча до повторения антирекорда чемпионата Германии

В матче 15-го тура чемпионата Германии «Шальке» на своем поле разгромил «Хоффенхайм» (4:0). Это первая победа клуба из Гельзенкирхена в бундеслиге с 17 января 2020 года, когда была обыграна менхенгладбахская «Боруссия» (2:0). С тех пор «Шальке» не набирал трех очков в 30 матчах чемпионата подряд — второй результат в истории лиги. Более продолжительная серия была только у берлинской «Тасмании» в 1965-1966 годах — 31 игра без побед. (Денис Аль-Юсифи)

Самые длинные серии без побед в истории чемпионата Германии