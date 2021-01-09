«Шальке» не хватило одного матча до повторения антирекорда чемпионата Германии
20:43
В матче 15-го тура чемпионата Германии «Шальке» на своем поле разгромил «Хоффенхайм» (4:0). Это первая победа клуба из Гельзенкирхена в бундеслиге с 17 января 2020 года, когда была обыграна менхенгладбахская «Боруссия» (2:0). С тех пор «Шальке» не набирал трех очков в 30 матчах чемпионата подряд — второй результат в истории лиги. Более продолжительная серия была только у берлинской «Тасмании» в 1965-1966 годах — 31 игра без побед. (Денис Аль-Юсифи)
Самые длинные серии без побед в истории чемпионата Германии
|
Клуб
|
Годы
|
И
|
Н
|
П
|
Тасмания
|
1965-1966
|
31
|
4
|
27
|
Шальке
|
2020-2021
|
30
|
10
|
20
|
Кайзерслаутерн
|
2011-2012
|
21
|
9
|
12
|
Динамо Др
|
1994-1995
|
21
|
5
|
16
|
Блау-Вайсс
|
1986-1987
|
21
|
9
|
12
|
Нюрнберг
|
2018-2019
|
20
|
5
|
15
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