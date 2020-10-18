«Шальке» набрал первое очко в сезоне, сыграв вничью с «Унионом»

«Шальке» в матче 4-го тура чемпионата Германии дома сыграл вничью с «Унионом» со счетом 1:1.

На гол Марвина Фридриха гельзенкирхенцы ответили точным ударом Гонсалу Пасьенсии.

После этого матча «Шальке» с одним очком поднялся на предпоследнее место в турнирной таблице, «Унион» с 5 очками — на 10-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

4-й тур

«Шальке-04» — «Унион Б» — 1:1 (0:0)

Голы: Фридрих, 55 (0:1). Гонсалу Пасьенсия, 69 (1:1).

«Шальке-04»: Реннов, Очипка, Настасич, Сане, Людевиг, Маскарель, Бенталеб, Раман (Шепф, 82), Боздоган (Харит, 61), Ибишевич (Гонсалу Пасьенсия, 57), Скрцибски.

«Унион Б»: Луте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Ленц, Андрих, Премель, Бюльтер (Эндо, 90+2), Крузе (Ингвартсен, 77), Похьянпало (Авонийи, 67), Беккер (Гентнер, 78).

Предупреждения: Скрцибски, 71. Премель, 74. Гонсалу Пасьенсия, 77. Харит, 83.

Судья: Иттрих (Германия).

18 октября. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».