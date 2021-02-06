«Лейпциг» разгромил «Шальке», «Байер» забил 5 голов «Штутгарту»

«Лейпциг» крупно обыграл «Шальке» в матче 20-го тура чемпионата Германии — 3:0. Это позволило «быкам» сократить отставание от «Баварии» до семи очков.

В другой игре «Байер» разгромил «Штутгарт» (5:2) и поднялся на четвертое место в таблице.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

20-й тур

«Шальке» — «Лейпциг» — 0:3 (0:1)

Голы: Мукьеле, 45+3 (0:1). Забитцер, 73 (0:2). Орбан, 87 (0:3).

«Шальке»: Ферманн, Мустафи, Настасич, Колашинац, Виллиам, Стамбули, Маскарель (Тиав, 59), Шепф (Раман, 59), Харит, Ут (Бужеллаб, 39), Хоппе (Сердар, 79).

«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Мукьеле, Анхелиньо (Хальстенберг, 88), Кампль, Забитцер (Айдара, 83), Нкунку (Хван Хи Чхан, 83), Ольмо, Адамс (Клостерманн, 67), Серлот (Поульсен, 67).

Предупреждения: Маскарель, 27. Колашинац, 69. Забитцер, 82.

Судья: Петерсен.

6 февраля. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».

«Байер» — «Штутгарт» — 5:2 (2:0)

Голы: Демирбай, 18 (1:0). Демирбай, 31 (2:0). Калайджич, 50 (2:1). Бэйли, 56 (3:1). Вирц, 68 (4:1). Калайджич, 77 (4:2). Грэй, 84 (5:2).

«Байер»: Храдецки, Та, Синкгравен, Фосу-Менса (Драгович, 62), Тапсоба, Арангис (Бендер, 87), Демирбай, Вирц, Шик, Бэйли (Фримпонг, 74), Диаби (Грэй, 74).

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф (Томми, 46), Антон, Мавропанос, Эндо, Мангаля, Ферстер (Кулибали, 80), Климовиц (Клемент, 62), Массимо (Аамада, 46), Гонсалес (Калайджич, 22), Вамангитука.

Судья: Яблонски.

6 февраля. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

«Фрайбург» — «Боруссия» Д — 2:1 (0:0)

Голы: Чон У Ен, 49 (1:0). Шмид, 52 (2:0). Мукоко, 76 (2:1).

«Фрайбург»: Мюллер, Гюнтер, Линхарт, Шлоттербек, Хефлер, Шмид (Кюблер, 86), Грифо (Гульде, 77), Сантамария, Чон У Ен (Хаберер, 70), Хелер (Кайтель, 86), Демирович (Петерсен, 70).

«Боруссия» Д: Хитц, Хуммельс, Аканджи, Ройс (Дахуд, 60), Дилэйни (Мукоко, 60), Эмре Джан, Рафаэл Геррейру, Брандт (Беллингем, 46), Санчо, Рейна (Рейниер, 70), Холанн.

Предупреждения: Беллингем, 78. Аканджи, 90. Хаберер, 90+4.

Судья: Брих.

6 февраля. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».

«Аугсбург» — «Вольфсбург» — 0:2 (0:1)

Голы: Вегхорст, 38 (0:1). Баку, 59 (0:2).

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Педерсен, Удуокхай, Гумны, Калиджури (Йенсен, 67), Штробль (Оксфорд, 77), Хан (Варгас, 86), Груэсо (Цифея, 77), Бенеш (Рихтер, 66), Нидерлехнер.

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Мбабу, Паулу Отавиу, Лакруа, Арнольд, Штеффен (Брекало, 78), Герхардт (Филипп, 78), Шлагер (Гилавоги, 68), Баку (Жуан Виктор, 90+1), Вегхорст (Бялек, 90+1).

Предупреждения: Бенеш, 40. Гумны, 52.

Судья: Хартманн.

6 февраля. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».