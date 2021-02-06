Боатенг может продолжить карьеру в «Челси»
08:11
Защитник «Баварии» Джером Боатенг может перейти в «Челси», сообщает Bild.
По информации источника, 32-летний немец, чей контракт с клубом из Мюнхена действует до конца июня 2021 года, входит в сферу интересов «синих». Сообщается, что футболист может перейти в команду из Лондона на правах свободного агента.
В сезоне-2020/21 Боатенг провел 22 матча за «Баварию», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. 3 февраля сообщалось об интересе «Челси» к другому защитнику мюнхенцев, Никласу Зюле.
Дополнительная информация:
https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/bayern-muenchen-chelsea-coach-tuchel-will-suele-flick-findets-gut-75201526.bild.html
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