«Шальке» сыграл в нулевую ничью с «Кельном»

«Шальке» дома сыграл в нулевую ничью с «Кельном» в матче 18-го тура бундеслиги — 0:0.

В составе клуба из Гельзенкирхена на 78-й минуте на поле появился арендованный у «Спартака» хавбек Алекс Крал.

«Шальке» продолжает оставаться на последнем месте бундеслиги с 10 очками. «Кельн» — на 12-й строчке с 22 очками.