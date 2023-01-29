«Челси» заинтересован в подписании тренера «Айнтрахта» Гласнера

«Челси» интересен главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер, сообщает журналист Кристиан Фалька в своих соцсетях.

По информации источника, 8-летний специалист входит в шорт-лист лондонского клуба. «Челси» уже обращался к Гласнеру летом. Совладельца «Челси» Тодда Боули очень впечатлила победа Гласнера в Лиге Европы с «Айнтрахтом».

«Челси» занимает десятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков в 20 матчах. Лидирует — «Арсенал» (50 очков в 19 играх).

«Айнтрахт» после 18 туров занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 32 очка.