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Сегодня, 12:34

«Челси» заинтересован в подписании тренера «Айнтрахта» Гласнера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Челси» интересен главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер, сообщает журналист Кристиан Фалька в своих соцсетях.

По информации источника, 8-летний специалист входит в шорт-лист лондонского клуба. «Челси» уже обращался к Гласнеру летом. Совладельца «Челси» Тодда Боули очень впечатлила победа Гласнера в Лиге Европы с «Айнтрахтом».

«Челси» занимает десятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков в 20 матчах. Лидирует — «Арсенал» (50 очков в 19 играх).

«Айнтрахт» после 18 туров занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 32 очка.

Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 18 10 7 1 52-16 37
2
 Унион Б 18 11 3 4 31-22 36
3
 РБ Лейпциг 18 10 5 3 39-24 35
4
 Фрайбург 18 10 4 4 29-25 34
5
 Айнтрахт Ф 18 9 5 4 37-26 32
6
 Боруссия Д 17 10 1 6 31-25 31
7
 Вольфсбург 18 8 5 5 36-22 29
8
 Боруссия М 18 7 4 7 34-29 25
9
 Вердер 18 7 3 8 29-37 24
10
 Байер 17 7 3 7 30-28 24
11
 Майнц 18 6 5 7 26-29 23
12
 Кельн 17 5 6 6 29-31 21
13
 Хоффенхайм 18 5 4 9 26-31 19
14
 Аугсбург 18 5 3 10 23-33 18
15
 Штутгарт 18 3 7 8 22-32 16
16
 Бохум 18 5 1 12 19-44 16
17
 Герта 18 3 5 10 20-32 14
18
 Шальке 17 2 3 12 14-41 9
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.01 22:30
РБ Лейпциг – Штутгарт
 2 : 1
28.01 17:30
Фрайбург – Аугсбург
 3 : 1
28.01 17:30
Герта – Унион Б
 0 : 2
28.01 17:30
Хоффенхайм – Боруссия М
 1 : 4
28.01 17:30
Майнц – Бохум
 5 : 2
28.01 17:30
Вердер – Вольфсбург
 2 : 1
28.01 20:30
Бавария – Айнтрахт Ф
 1 : 1
29.01 17:30
Шальке – Кельн
 - : -
29.01 19:30
Байер – Боруссия Д
 - : -
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 17 1 4
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 13 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 2
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