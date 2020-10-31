«Шальке» и «Штутгарт» поделили очки

«Шальке» и «Штутгарт» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата Германии (1:1). Хозяев вывел вперед Малик Тиав на 30-й минуте, а Николас Гонсалес после перерыва сравнял счет, реализовав пенальти.

Чемпионат Германии

Бундеслига

6-й тур

«Шальке-04» — «Штутгарт» — 1:1 (1:0)

Голы: Тиав, 30 (1:0). Гонсалес, 56 — с пенальти (1:1).

«Шальке-04»: Реннов, Очипка, Настасич (Бенталеб, 70), Сане, Людевиг, Тиав, Маскарель, Харит, Боздоган (Шепф, 84), Ут (Раман, 83), Гонсалу Пасьенсия.

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Штенцель, Соса (Клемент, 75), Каразор, Кастро (Ферстер, 90+1), Эндо, Мангаля, Кулибали (Чурлинов, 79), Климовиц (Вамангитука, 75), Калайджич (Гонсалес, 46).

Предупреждения: Кастро, 37. Сане, 55. Маскарель, 59. Гонсалес, 81.

Судья: Бранд.

30 октября. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».