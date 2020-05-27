Защитник «Баварии» Джошуа Киммих назвал невероятно важной победу над дортмундской «Боруссией» в матче 28-го тура чемпионата Германии (1:0). По его мнению, дортмундцам теперь будет тяжело психологически.

— Теперь у нас хорошее преимущество над «Боруссией», — цитирует пресс-служба клуба Киммиха. — Сегодня мы одержали невероятно важную победу. Дортмундцам психологически сейчас будет тяжело продолжать борьбу. Мы же должны подтвердить свой уровень в следующих матчах. Игра была очень и очень интенсивной, нам нужно было постараться, чтобы взять три очка. Игра была довольно равной, особенно в первом тайме мы допустили много простых ошибок. Дортмунд играл очень смело.