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«Сегодня одержали невероятно важную победу». Киммих — о матче с «Боруссией»

03:30
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Защитник «Баварии» Джошуа Киммих назвал невероятно важной победу над дортмундской «Боруссией» в матче 28-го тура чемпионата Германии (1:0). По его мнению, дортмундцам теперь будет тяжело психологически.

— Теперь у нас хорошее преимущество над «Боруссией», — цитирует пресс-служба клуба Киммиха. — Сегодня мы одержали невероятно важную победу. Дортмундцам психологически сейчас будет тяжело продолжать борьбу. Мы же должны подтвердить свой уровень в следующих матчах. Игра была очень и очень интенсивной, нам нужно было постараться, чтобы взять три очка. Игра была довольно равной, особенно в первом тайме мы допустили много простых ошибок. Дортмунд играл очень смело.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/05/stimmen-zum-bundesliga-topspiel-bei-borussia-dortmund

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