Сане о работе с Гвардьолой: «В какой-то момент мне казалось, что он поселился у меня в голове»

Нападающий «Баварии» Лерой Сане рассказал о своих отношениях с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардьолой.

«У нас с Пепом отличные отношения. Он вывел меня на совершенно новый уровень, при этом работая над мелочами. Объяснял, какой ногой лучше принимать мяч и как действовать в определенных ситуациях, чтобы получить пространство. Другие тренеры тоже объясняют это, но Хосеп делал это каждый день. В какой-то момент мне казалось, что у меня в голове поселился маленький Гвардьола, который постоянно что-то мне говорил», — цитирует Der Spiegel Сане.

Сане выступал за «Манчестер Сити» под руководством Гвардьолы с 2016 по 2020 год. Летом 2020 года 25-летний немец перешел в «Баварию». На его счету 7 голов и 5 результативных передач в 21 матче за мюнхенскую команду.