Румменигге подтвердил уход Тиагу

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что полузащитник Тиагу Алькантара покинет клуб. Ранее сообщалось об интересе к испанцу со стороны «Ливерпуля».

— Тиагу сообщил, что хотел бы попробовать что-то новое, — цитирует Mirror Румменигге. — Мы должны принять это. Если он достигнет соглашения с каким-либо клубом, то этот клуб должен заплатить за трансфер определенную сумму. Я не хочу делать какие-либо публичные комментарии о сумме, которую мы имеем в виду.