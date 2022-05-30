Румменигге извинился перед «Баварией» за уход Алабы в 2021 году

Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал уход защитника Давида Алабы в 2021 году.

«Я очень сожалею об уходе Давида. Прошу прощения за его уход. Он был лидером защиты и провел невероятный год под руководством Флика, когда мы выиграли Лигу чемпионов в Лиссабоне. Его уход из «Баварии» очень заметен. Честно говоря, я это чувствую», — цитирует Румменигге Bild.

Алаба покинул «Баварию» в качестве свободного агента по окончании сезона-2020/21 и стал игроком «Реала». В этом сезоне футболист вместе с мадридским клубом стал победителем Лиги чемпионов.