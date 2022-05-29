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Сегодня, 22:11

Мане согласовал контракт с «Баварией» на 3 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард «Ливерпуля» Садио Мане близок к переходу в «Баварию». 30-летний сенегалец уже согласовал контракт с клубом на три года, сообщает инсайдер Николо Скира.

Мане уже принял решение покинуть английский клуб, где отыграл последние шесть сезонов. Отмечается, что клуб вскоре объявит об уходе Мане.

Ранее появилась информация, что Мане не устраивает заработная плата в английской команде, которая составляет 12 миллионов евро в год до вычета налогов. По этому показателю Мане находится далеко не на лидирующих позициях в «Ливерпуле».

Мане в прошедшем сезоне принял участие в 51 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал 5 голевых передач.

Контракт форварда с «Ливерпулем» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Мане в 80 миллионов евро.

Садио Мане
ФК Бавария
ФК Ливерпуль
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 24 5 5 97-37 77
2
 Боруссия Д 34 22 3 9 85-52 69
3
 Байер 34 19 7 8 80-47 64
4
 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72-37 58
5
 Унион Б 34 16 9 9 50-44 57
6
 Фрайбург 34 15 10 9 58-46 55
7
 Кельн 34 14 10 10 52-49 52
8
 Майнц 34 13 7 14 50-45 46
9
 Хоффенхайм 34 13 7 14 58-60 46
10
 Боруссия М 34 12 9 13 54-61 45
11
 Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45-49 42
12
 Вольфсбург 34 12 6 16 43-54 42
13
 Бохум 34 12 6 16 38-52 42
14
 Аугсбург 34 10 8 16 39-56 38
15
 Штутгарт 34 7 12 15 41-59 33
16
 Герта 34 9 6 19 37-71 33
17
 Арминия 34 5 13 16 27-53 28
18
 Гр. Фюрт 34 3 9 22 28-82 18
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14.05 16:30
Арминия – РБ Лейпциг
 1 : 1
14.05 16:30
Аугсбург – Гр. Фюрт
 2 : 1
14.05 16:30
Байер – Фрайбург
 2 : 1
14.05 16:30
Боруссия Д – Герта
 2 : 1
14.05 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 5 : 1
14.05 16:30
Вольфсбург – Бавария
 2 : 2
14.05 16:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 2 : 2
14.05 16:30
Унион Б – Бохум
 3 : 2
14.05 16:30
Штутгарт – Кельн
 2 : 1
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 35
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 24
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 22
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 15
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

 12
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 29 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 28 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 29 1 6
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