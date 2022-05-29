Мане согласовал контракт с «Баварией» на 3 года

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане близок к переходу в «Баварию». 30-летний сенегалец уже согласовал контракт с клубом на три года, сообщает инсайдер Николо Скира.

Мане уже принял решение покинуть английский клуб, где отыграл последние шесть сезонов. Отмечается, что клуб вскоре объявит об уходе Мане.

Ранее появилась информация, что Мане не устраивает заработная плата в английской команде, которая составляет 12 миллионов евро в год до вычета налогов. По этому показателю Мане находится далеко не на лидирующих позициях в «Ливерпуле».

Мане в прошедшем сезоне принял участие в 51 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал 5 голевых передач.

Контракт форварда с «Ливерпулем» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Мане в 80 миллионов евро.