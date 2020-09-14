Ройс забил через 10 секунд после выхода в первом матче после травмы
14 сентября 2020, 23:30
Полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу понадобилось всего 10 секунд для того, чтобы забить гол в первом официальном матче с февраля.
Хавбек восстановился после травмы и вышел на замену на 58-й минуте матча 1/32 финала Кубка Германии против «Дуйсбурга». Первым же касанием он направил мяч в сетку, сделав счет 5:0.
Less than 15 seconds is all he needed. Rolls Reus is back. pic.twitter.com/3iIckcmRWP— Aritra1909 (@IndianReus) September 14, 2020