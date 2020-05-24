Российский хавбек Левен помог «Аугсбургу» разгромить «Шальке»

«Аугсбург» в гостях одержал разгромную победу над «Шальке» (3:0) в матче 27-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Гельзенкирхене.

В составе «Аугсбурга» отличились полузащитник Ноа-Джоэль Саренрен-Базе, форвард Серхио Кордова и российский хавбек Эдуард Левен.

«Шальке» занимает восьмое место в турнирной таблице бундеслиги с 37 очками. «Аугсбург» — 12-я строчка и 30 баллов.

Гол 23-летнего Левена в ворота «Шальке»:

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

27-й тур

«Шальке-04» — «Аугсбург» — 0:3 (0:1)

Голы: Левен, 6 (0:1). Саренрен-Базе, 76 (0:2). Кордова, 90+1 (0:3).

«Шальке-04»: Шуберт, Очипка, Настасич, Сане, Кенни, Калиджури (Раман, 77), Грегорич, Шепф, Сердар (Кутуджу, 56), Маккенни (Мерджан, 74), Матондо (Бужеллаб, 77).

«Аугсбург»: Луте, Фрамбергер, Едвай, Макс, Удуокхай, Хедира, Груэсо (Оксфорд, 83), Левен (Моравек, 70), Варгас (Саренрен-Базе, 59), Нидерлехнер (Кордова, 83), Рихтер.

Предупреждения: Варгас, 8. Груэсо, 60.

Судья: Штегеманн (Германия).

24 мая. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».

Ставки на все топовые матчи Бундеслиги на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок».