Роберт Левандовски: "Могу играть на высочайшем уровне еще 5-7 лет"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски рассказал, что может отыграть на высоком уровне еще 5-7 лет. Он также добавил, что сосредоточен на своем будущем в составе мюнхенцев.

– Все идет очень хорошо, – приводит Goal слова Левандовски. – Я себя прекрасно чувствую в Мюнхене, всем доволен. У меня хорошие отношения с клубом. Я могу играть на высочайшем уровне еще 5-7 лет. Я уже долго выступаю за "Баварию". Это один из самых больших клубов мира. Я полностью сосредоточен на этом сезоне и моем будущем в Мюнхене. "Бавария" остается в топ-4 команд Европы, так что я не думаю ни о чем другом.

Контракт поляка с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2021 года. В текущем сезоне Левандовски провел 34 матча за "Баварию", забил 29 голов и отдал 7 результативных передач.

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