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Роббен начал тренерскую карьеру

07:45
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Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен? в начале октября начал тренерскую карьеру в клубе «Грюнвальд», сообщает Sport Bild. Он занимается с детьми 7-8 лет, среди которых его сын Кай. Он, как и Арьен, также играет под 10-м номером. Под руководством голландца занимаются сын Франка Рибери и внук Карла-Хайнца Румменнигге.

В сезоне 2018/19 Арьен Роббен провел 19 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 2 результативных передачи. Летом 2019 года он принял решение завершить карьеру.

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