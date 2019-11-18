Роббен начал тренерскую карьеру

Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен? в начале октября начал тренерскую карьеру в клубе «Грюнвальд», сообщает Sport Bild. Он занимается с детьми 7-8 лет, среди которых его сын Кай. Он, как и Арьен, также играет под 10-м номером. Под руководством голландца занимаются сын Франка Рибери и внук Карла-Хайнца Румменнигге.

В сезоне 2018/19 Арьен Роббен провел 19 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 2 результативных передачи. Летом 2019 года он принял решение завершить карьеру.