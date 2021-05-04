«Реал» готов купить Холанда в 2022 году

«Реал» не оставляет попыток приобрести форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает AS.

По данным источника, руководство мадридского клуба продолжает планировать трансфер норвежца в трансферное окно в 2022 году, несмотря на то, что немецкий клуб ранее сообщил, что игрок останется в команде. Если «Боруссия» не попадет в Лигу чемпионом, клуб продаст Холанда за 75 миллионов евро. Контракт игрока действует до лета 2022 года.

В составе «Боруссии» футболист играет с января 2020 года. В этом сезоне он провел 38 матчей за команду, забил 37 голов и сделать 11 ассистов.