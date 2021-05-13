Дортмундская «Боруссия» стала обладателем Кубка Германии

Дортмундская «Боруссия» одержала победу в финале Кубка Германии над «Лейпцигом» со счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметились нападающий Эрлин Холанн и полузащитник Джейдон Санчо. Единственный мяч в составе «Лейпцига» забил полузащитник Даниэль Ольмо.

«Боруссия» в пятый раз стала победителем Кубка Германии (1964/65, 1988/89, 2011/12, 2016/17, 2020/21).

Кубок Германии

Финал

«РБ Лейпциг» — «Боруссия Д» — 1:4 (0:3)

Голы: Санчо, 5 (0:1). Холанн, 28 (0:2). Санчо, 45+1 (0:3). Ольмо, 71 (1:3). Холанн, 87 (1:4).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Мукьеле (Форсберг, 62), Кампль (Лаймер, 62), Забитцер, Ольмо, Айдара (Хенрикс, 70), Серлот (Нкунку, 46), Хван Хи Чхан (Поульсен, 46).

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Пищек, Аканджи, Ройс (Брандт, 90+2), Эмре Джан, Рафаэл Геррейру, Дахуд (Дилэйни, 74), Санчо (Менье, 89), Беллингем (Азар, 46), Холанн (Рейна, 90+1).

Предупреждения: Эмре Джан, 15. Беллингем, 25. Упамекано, 45+1. Дахуд, 50. Санчо, 81. Ольмо, 81. Хуммельс, 90.

Судья: Брих (Германия).

13 мая. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».