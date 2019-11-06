Ральф Рангник не будет главным тренером «Баварии», информирует Sportbild. Советник специалиста Марк Косике отметил, что 61-летний тренер не доступен.

Отказ Рангника означает, что шансы на то, что «Баварию» возглавит Арсен Венгер, стали выше. Ранее француз подтвердил, что заинтересован в этой работе.

Напомним, что экс-главный тренер мюнхенцев Нико Ковач подал в отставку. Договор с 48-летним специалистом расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Временно руководить командой будет помощник главного тренера Ханс Флик.

«Бавария» в последнем матче чемпионата Германии проиграла франкфуртскому «Айнтрахту» со счетом 1:5. После десяти туров мюнхенцы занимают в бундеслиге четвертое место.