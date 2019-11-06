Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Германия

Рангник не будет главным тренером «Баварии»

12:54
Теги:

Ральф Рангник не будет главным тренером «Баварии», информирует Sportbild. Советник специалиста Марк Косике отметил, что 61-летний тренер не доступен.

Отказ Рангника означает, что шансы на то, что «Баварию» возглавит Арсен Венгер, стали выше. Ранее француз подтвердил, что заинтересован в этой работе.

Напомним, что экс-главный тренер мюнхенцев Нико Ковач подал в отставку. Договор с 48-летним специалистом расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Временно руководить командой будет помощник главного тренера Ханс Флик.

«Бавария» в последнем матче чемпионата Германии проиграла франкфуртскому «Айнтрахту» со счетом 1:5. После десяти туров мюнхенцы занимают в бундеслиге четвертое место.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир