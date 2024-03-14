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Сегодня, 12:36

«Челси» готов перехватить у «Реала» защитника «Баварии» Дэвиса

Виктория Кравченко
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«Челси» интересуется защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом, сообщает Thesecretscout. Лондонский клуб хочет подписать канадца этим летом.

Ранее сообщалось, что игроком активно интересуется «Реал», однако мадридцы не намерены платить «Баварии» 70 миллионов евро за игрока. Клуб из Мадрида может предложить лишь 50 миллионов.

Действующее соглашение Дэвиса с «Баварией» рассчитано до конца июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока сборной Канады в 70 миллионов евро.

В этом сезоне 23-летний защитник провел за «Баварию» 30 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

ФК Бавария
ФК Реал
ФК Челси
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 Бавария 25 18 3 4 73-29 57
3
 Штутгарт 25 17 2 6 57-31 53
4
 Боруссия Д 25 13 8 4 50-31 47
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 РБ Лейпциг 25 14 4 7 55-31 46
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