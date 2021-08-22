Президент «Баварии» — о Левандовски: «Надеюсь, он останется в клубе на больший срок, но об этом рано говорить»
Президент «Баварии» Герберт Хайнер поделился мнением о форварде Роберте Левандовски и возможном переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.
«У нас есть лучший нападающий и футболист мира Роберт Левандовски. Он гарант наших голов. У него еще два года по контракту. Надеюсь, что он останется в клубе на больший срок.
Холанн — отличный игрок, это всегда можно увидеть. Но мы очень довольны Робертом. Я вполне могу представить, что мы продлим контракт, но об этом еще рано говорить», — приводит слова Хайнера Bild.
19 августа появилась информация, что Левандовски намерен покинуть «Баварию» до 2024 года и рассматривает вариант продолжения карьеры в другом чемпионате. В минувшем сезоне поляк участвовал в 40 встречах за клуб во всех турнирах, забив 48 голов и сделав 8 голевых передач. Контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до 2023 года.
В сезоне-2020/21 Холанн провел 41 матч за «Боруссию», на его счету 41 гол и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего норвежца в 130 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://sportbild.bild.de/bundesliga/vereine/bayern-muenchen/bayern-boss-herbert-hainer-bei-bild-im-tv-definitiv-nagelsmann-erfuellt-seinen-v-77454552.sport.html
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