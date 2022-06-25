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Сегодня, 12:46

Боатенг заказал 2023 кебаба для болельщиков «Герты» в честь продления контракта с клубом

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Герты» Кевин-Принс Боатенг устроил необычную акцию в честь продления контракта с берлинским клубом.

Как сообщает пресс-служба «Герты», 35-летний ганец заказал 2023 кебаба для болельщиков берлинского клуба в честь продления соглашения.

Отмечается, что раздача кебабов должна состояться за день до первого матча клуба в следующем сезоне. 31 июля берлинцы сыграют с «Айнтрахтом».

Полузащитник подписал контракт с «Гертой» до 30 июня 2023 года. В прошедшем сезоне Боатенг принял участие в 20 матчах за берлинский клуб и не отметился результативными действиями.

Источник: https://twitter.com/HerthaBSC/status/1539590733413367809
Футбол
ФК Герта
Кевин-Принс Боатенг
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