Боатенг заказал 2023 кебаба для болельщиков «Герты» в честь продления контракта с клубом
Полузащитник «Герты» Кевин-Принс Боатенг устроил необычную акцию в честь продления контракта с берлинским клубом.
Как сообщает пресс-служба «Герты», 35-летний ганец заказал 2023 кебаба для болельщиков берлинского клуба в честь продления соглашения.
Отмечается, что раздача кебабов должна состояться за день до первого матча клуба в следующем сезоне. 31 июля берлинцы сыграют с «Айнтрахтом».
Полузащитник подписал контракт с «Гертой» до 30 июня 2023 года. В прошедшем сезоне Боатенг принял участие в 20 матчах за берлинский клуб и не отметился результативными действиями.
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|0-0
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0-0
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|0-0
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|0
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8
|Майнц
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|0
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|0
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|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Вердер
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
|00:00
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
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Вольфсбург – Вердер
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