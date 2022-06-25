Боатенг заказал 2023 кебаба для болельщиков «Герты» в честь продления контракта с клубом

Полузащитник «Герты» Кевин-Принс Боатенг устроил необычную акцию в честь продления контракта с берлинским клубом.

Как сообщает пресс-служба «Герты», 35-летний ганец заказал 2023 кебаба для болельщиков берлинского клуба в честь продления соглашения.

Отмечается, что раздача кебабов должна состояться за день до первого матча клуба в следующем сезоне. 31 июля берлинцы сыграют с «Айнтрахтом».