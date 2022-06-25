«Бавария» отказалась от Роналду, так как трансфер разрушил бы структуру зарплат в клубе

«Бавария» не будет приобретать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает Sport1.

По информации источника, представители 37-летнего португальца предлагали мюнхенскому клубу подписать игрока, потому что он недоволен ситуацией в «Манчестер Юнайтед» и хочет выигрывать трофеи.

Отмечается, что руководство клуба отказалось от нападающего, так как трансфер разрушил бы структуру зарплатной ведомости.

При этом мюнхенцы не хотят иметь в команде игрока, который ставит свои интересы выше интересов клуба.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 38 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что португалец на грани нервного срыва из-за слабой работы «МЮ» на трансферном рынке и думает об уходе.