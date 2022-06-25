«Бавария» отказалась от Роналду, так как трансфер разрушил бы структуру зарплат в клубе
«Бавария» не будет приобретать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает Sport1.
По информации источника, представители 37-летнего португальца предлагали мюнхенскому клубу подписать игрока, потому что он недоволен ситуацией в «Манчестер Юнайтед» и хочет выигрывать трофеи.
Отмечается, что руководство клуба отказалось от нападающего, так как трансфер разрушил бы структуру зарплатной ведомости.
При этом мюнхенцы не хотят иметь в команде игрока, который ставит свои интересы выше интересов клуба.
В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 38 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что португалец на грани нервного срыва из-за слабой работы «МЮ» на трансферном рынке и думает об уходе.
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4
|РБ Лейпциг
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5
|Унион Б
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6
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7
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8
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9
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10
|Боруссия М
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11
|Айнтрахт Ф
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12
|Вольфсбург
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13
|Бохум
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14
|Аугсбург
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15
|Штутгарт
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16
|Герта
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17
|Шальке
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18
|Вердер
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
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Аугсбург – Фрайбург
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Боруссия М – Хоффенхайм
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Бохум – Майнц
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Боруссия Д – Байер
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Кельн – Шальке
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
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Унион Б – Герта
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Вольфсбург – Вердер
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