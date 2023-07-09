«ПСЖ» объявил о трансфере Люки Эрнандеса из «Баварии»
Защитник «Баварии» Люка Эрнандес перешел в «ПСЖ».
27-летний француз подписал с парижанами контракт до 2028 года.
Эрнандес выступал за мюнхенцев с 2019 года. Он провел за команду 107 матчей, забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач. Он 4 раза становился чемпионом Германии, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 45 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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3
|РБ Лейпциг
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|0
|0
|0-0
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4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Фрайбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Байер
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|0
|0
|0
|0-0
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7
|Айнтрахт Ф
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|0
|0
|0-0
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8
|Вольфсбург
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|0
|0-0
|0
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9
|Майнц
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|0
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|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кельн
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хоффенхайм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Дармштадт
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|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|21:30
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|00:00
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Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|00:00
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|00:00
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Боруссия Д – Кельн
|- : -
|19.08
|00:00
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
|19.08
|00:00
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Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|00:00
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Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|00:00
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Унион Б – Майнц
|- : -
|19.08
|00:00
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Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
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