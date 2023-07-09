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Сегодня, 15:04

«ПСЖ» объявил о трансфере Люки Эрнандеса из «Баварии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Люка Эрнандес.
Фото Global Look Press

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес перешел в «ПСЖ».

27-летний француз подписал с парижанами контракт до 2028 года.

Эрнандес выступал за мюнхенцев с 2019 года. Он провел за команду 107 матчей, забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач. Он 4 раза становился чемпионом Германии, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 45 миллионов евро.

Футбол
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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