«ПСЖ» объявил о трансфере Люки Эрнандеса из «Баварии»

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес перешел в «ПСЖ».

27-летний француз подписал с парижанами контракт до 2028 года.

Эрнандес выступал за мюнхенцев с 2019 года. Он провел за команду 107 матчей, забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач. Он 4 раза становился чемпионом Германии, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 45 миллионов евро.