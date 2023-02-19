Полузащитник «Байера» Арангис летом вернется в «Интернасьонал»

Полузащитник «Байера» Чарльз Арангис летом покинет немецкий клуб в качестве свободного агента.

33-летний чилиец уже договорился о контракте с бразильским «Интернасьоналом», сообщает сайт клуба. Соглашение с игроком подписано до конца 2025 года.

Отметим, что Арангис перешел в «Байер» в 2015 году как раз из «Интернасьонала».

В нынешнем сезоне полузащитник провел в бундеслиге 10 матчей и забил 1 гол.