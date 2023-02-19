«Шальке» первым в истории бундеслиги завершил 4 матча подряд со счетом 0:0

«Унион» сыграл вничью с «Шальке» в матче 21-го тура чемпионата Германии со счетом 0:0.

Как сообщает Spiegel, «Шальке» стал первым клубом в истории бундеслиги, который завершил 4 матча подряд со счетом 0:0.

Ранее «Шальке» сыграл вничью со счетом 0:0 с «Кельном» (29 января), менхенгладбахской «Боруссией» (4 февраля) и «Вольфсбургом» (10 февраля).

«Шальке» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 13 очками.