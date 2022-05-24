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Сегодня, 09:20

Хенесс о контракте Гнабри: «Может, нам пихать футболистов деньгами, пока они не подавятся ими?»

Экс-президент «Баварии» жестко отреагировал на ситуацию с контрактом Гнабри
Карен Саркисян
Корреспондент
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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о ситуации с контрактом полузащитника мюнхенского клуба Сержа Гнабри.

Ранее сообщалось, что 26-летний немец недоволен затянувшимися переговорами с клубом.

«У Гнабри та же ситуация, что и с Зюле, — приводит слова Хенесса Goal со ссылкой на RTL. — Думаю, что у Сержа отличное предложение от «Баварии», и теперь он должен сам принять решение. СМИ сводят меня с ума в ситуации с трансферами. Что вы хотите, чтобы мы делали? Может, нам пихать футболистов деньгами, пока они не подавятся ими?»

В нынешнем сезоне Гнабри забил 17 мячей и отдал семь результативных передач в 45 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.goal.com/en/news/bayern-munich-s-hoeness-on-potential-gnabry-transfer-do-you-want-/bltce9232f29b46f8d6
Серж Гнабри
Ули Хенесс
Футбол
ФК Бавария
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 24 5 5 97-37 77
2
 Боруссия Д 34 22 3 9 85-52 69
3
 Байер 34 19 7 8 80-47 64
4
 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72-37 58
5
 Унион Б 34 16 9 9 50-44 57
6
 Фрайбург 34 15 10 9 58-46 55
7
 Кельн 34 14 10 10 52-49 52
8
 Майнц 34 13 7 14 50-45 46
9
 Хоффенхайм 34 13 7 14 58-60 46
10
 Боруссия М 34 12 9 13 54-61 45
11
 Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45-49 42
12
 Вольфсбург 34 12 6 16 43-54 42
13
 Бохум 34 12 6 16 38-52 42
14
 Аугсбург 34 10 8 16 39-56 38
15
 Штутгарт 34 7 12 15 41-59 33
16
 Герта 34 9 6 19 37-71 33
17
 Арминия 34 5 13 16 27-53 28
18
 Гр. Фюрт 34 3 9 22 28-82 18
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13.08 21:30
Боруссия М – Бавария
 1 : 1
14.08 16:30
Арминия – Фрайбург
 0 : 0
14.08 16:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 0 : 4
14.08 16:30
Вольфсбург – Бохум
 1 : 0
14.08 16:30
Унион Б – Байер
 1 : 1
14.08 16:30
Штутгарт – Гр. Фюрт
 5 : 1
14.08 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 5 : 2
15.08 16:30
Майнц – РБ Лейпциг
 1 : 0
15.08 18:30
Кельн – Герта
 3 : 1
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 35
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 24
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 22
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 15
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

 12
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 29 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 28 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 29 1 6
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