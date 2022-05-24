Хенесс о контракте Гнабри: «Может, нам пихать футболистов деньгами, пока они не подавятся ими?»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о ситуации с контрактом полузащитника мюнхенского клуба Сержа Гнабри.

Ранее сообщалось, что 26-летний немец недоволен затянувшимися переговорами с клубом.

«У Гнабри та же ситуация, что и с Зюле, — приводит слова Хенесса Goal со ссылкой на RTL. — Думаю, что у Сержа отличное предложение от «Баварии», и теперь он должен сам принять решение. СМИ сводят меня с ума в ситуации с трансферами. Что вы хотите, чтобы мы делали? Может, нам пихать футболистов деньгами, пока они не подавятся ими?»

В нынешнем сезоне Гнабри забил 17 мячей и отдал семь результативных передач в 45 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.