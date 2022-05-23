Гнабри недоволен затянувшимися переговорами с «Баварией»

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри пока не принял решение касательно нового контракта, сообщает Bild.

26-летнему немцу было направлено предложение, согласно которому он будет получать 17-19 миллионов евро в год. Это предельная сумма, которую готовы платить мюнхенцы.

Гнабри разочарован тем, что это предложение поступило ему лишь после сильно затянувшихся переговоров, тем более контракты с некоторыми его партнерами были продлены заранее.

Действующий контракт футболиста с мюнхенцами рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне Гнабри провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.