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Перишич отклонил два предложения из бундеслиги

08:12
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Нападающий «Интера» Иван Перишич отклонил два предложения от клубов чемпионата Германии, сообщает Sport1.

По информации источника, 31-летнего хорвата хотели купить дортмундская «Боруссия» и «Герта», но футболист отказал обеим командам.

В сезоне-2020/21 Перишич провел 26 матчей за «Интер», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.sport1.de/fussball/bundesliga/2021/01/bundesliga-ivan-perisic-erteilt-bvb-und-hertha-absage

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