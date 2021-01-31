Перишич отклонил два предложения из бундеслиги

Нападающий «Интера» Иван Перишич отклонил два предложения от клубов чемпионата Германии, сообщает Sport1.

По информации источника, 31-летнего хорвата хотели купить дортмундская «Боруссия» и «Герта», но футболист отказал обеим командам.

В сезоне-2020/21 Перишич провел 26 матчей за «Интер», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.