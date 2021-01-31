Мюллер уверен, что «Бавария» на правильном пути

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер оценил игру команды в матче против «Хоффенхайма» (4:1) в 19-м туре чемпионата Германии.

«После четырех побед в четырех матчах можно сказать, что мы находимся на правильном пути, — цитирует футболиста официальный сайт «Баварии». — На протяжении большей части матча мы как в атаке, так и в обороне расставляли серьезные акценты. Когда мы играем на скоростях, то зачастую создаем хорошие ситуации.

Это придает нам хорошее ощущение. У «Хоффенхайма» сильные стороны скорее в атаке. Они постарались играть в футбол. Они действовали не деструктивно, а атакующе. Конечно, мы бы предпочли не пропустить. Впереди мы играли хорошо и креативно. В первом тайме мы заслужили на гол больше".

«Бавария» набрала 45 очков и продолжает лидировать в бундеслиге.