Пеле поздравил бундеслигу с возвращением ретроснимком с Беккенбауэром

Трехкратный чемпион мира Пеле поздравил Германию с возобновлением сезона. Сегодня состоялись шесть игр 26-го тура бундеслиги, прерванной на 2 месяца из-за пандемии коронавируса. Пеле выложил совместное фото с немцем Францем Беккенбауэром времен их совместного выступления в США за «Нью-Йорк Космос».

«Когда мы с моим другом Францом вместе играли в Нью-Йорке, мы и представить не могли мир без футбола. Поздравляю бундеслигу с возвращением, давайте продолжим делать нашу работу, чтобы игра вернулась во всем мире», — написал Пеле в Instagram.