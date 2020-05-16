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Пеле поздравил бундеслигу с возвращением ретроснимком с Беккенбауэром

16 мая 2020, 23:55
Пеле и Беккенбауэр. Фото Instagram
Пеле и Беккенбауэр. Фото Instagram

Трехкратный чемпион мира Пеле поздравил Германию с возобновлением сезона. Сегодня состоялись шесть игр 26-го тура бундеслиги, прерванной на 2 месяца из-за пандемии коронавируса. Пеле выложил совместное фото с немцем Францем Беккенбауэром времен их совместного выступления в США за «Нью-Йорк Космос».

«Когда мы с моим другом Францом вместе играли в Нью-Йорке, мы и представить не могли мир без футбола. Поздравляю бундеслигу с возвращением, давайте продолжим делать нашу работу, чтобы игра вернулась во всем мире», — написал Пеле в Instagram.

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