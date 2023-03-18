Павар рассказал о ходе переговоров по новому контракту с «Баварией»
Защитник «Баварии» Бенжамен Павар рассказал о ходе переговоров с клубом о новом контракте. Сообщалось, что 26-летний футболист может сменить команду летом.
«Сейчас я сосредоточен на том, чтобы помогать команде своими выступлениями. Я хочу завоевать с клубом как можно больше трофеев. Новый контракт? Мы обсудим это с руководством летом», — цитирует Павара журналист Кристиан Фальк в социальных сетях.
В последнем туре бундеслиги Павар отметился дублем против «Аугсбурга». В активе француза три гола и один ассист в чемпионате.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|25
|17
|2
|6
|55-31
|53
|
2
|Бавария
|24
|15
|7
|2
|71-25
|52
|
3
|РБ Лейпциг
|25
|13
|6
|6
|49-30
|45
|
4
|Унион Б
|24
|13
|6
|5
|36-28
|45
|
5
|Фрайбург
|24
|13
|6
|5
|37-33
|45
|
6
|Айнтрахт Ф
|24
|11
|7
|6
|46-34
|40
|
7
|Вольфсбург
|25
|10
|8
|7
|44-32
|38
|
8
|Майнц
|24
|10
|6
|8
|39-35
|36
|
9
|Байер
|24
|10
|4
|10
|43-39
|34
|
10
|Боруссия М
|25
|8
|7
|10
|40-44
|31
|
11
|Вердер
|25
|9
|4
|12
|39-48
|31
|
12
|Аугсбург
|25
|8
|4
|13
|32-45
|28
|
13
|Кельн
|25
|6
|9
|10
|33-44
|27
|
14
|Бохум
|25
|8
|1
|16
|27-56
|25
|
15
|Хоффенхайм
|25
|6
|4
|15
|33-45
|22
|
16
|Герта
|25
|5
|6
|14
|30-48
|21
|
17
|Шальке
|25
|4
|9
|12
|21-45
|21
|
18
|Штутгарт
|25
|4
|8
|13
|29-42
|20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.03
|22:30
|
Боруссия М – Вердер
|2 : 2
|18.03
|17:30
|
Аугсбург – Шальке
|1 : 1
|18.03
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|1 : 0
|18.03
|17:30
|
Хоффенхайм – Герта
|3 : 1
|18.03
|17:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|0 : 1
|18.03
|20:30
|
Боруссия Д – Кельн
|6 : 1
|19.03
|17:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|19.03
|19:30
|
Байер – Бавария
|- : -
|19.03
|21:30
|
Майнц – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|15
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|9
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Диогу Лейте
Унион Б
|20
|1
|3
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