Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

18 марта, 00:26

«Вердер» на последних минутах спасся от поражения в матче с «Боруссией»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
17 марта. «Боруссия М» — «Вердер» — 2:2.
Фото Global Look Press

Менхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Вердером» в матче 25-го тура чемпионата Германии — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Маркус Тюрам вывел хозяев вперед. Через несколько минут счет стал равный, так как забил Марвин Дукш. Полузащитник Флориан Нойхаус на 73-й минуте забил второй гол «Боруссии». Гостям на последних минутах удалось спастись от поражения, так как Дукш оформил дубль.

«Боруссия» и «Вердер» остались на прежних местах в таблице — 10-е и 11-е соответственно. У обеих команд по 31 очку.

Германия. Бундеслига 1. 25-й тур
17 мар, 22:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
2:2
Вердер

dsadadad
Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Вердер
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бундеслига: «Боруссия» Дортмунд — «Кельн», «Байер» — «Бавария» и другие матчи 25-го тура

Павар рассказал о ходе переговоров по новому контракту с «Баварией»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 25 17 2 6 55-31 53
2
 Бавария 24 15 7 2 71-25 52
3
 РБ Лейпциг 25 13 6 6 49-30 45
4
 Унион Б 24 13 6 5 36-28 45
5
 Фрайбург 24 13 6 5 37-33 45
6
 Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46-34 40
7
 Вольфсбург 25 10 8 7 44-32 38
8
 Майнц 24 10 6 8 39-35 36
9
 Байер 24 10 4 10 43-39 34
10
 Боруссия М 25 8 7 10 40-44 31
11
 Вердер 25 9 4 12 39-48 31
12
 Аугсбург 25 8 4 13 32-45 28
13
 Кельн 25 6 9 10 33-44 27
14
 Бохум 25 8 1 16 27-56 25
15
 Хоффенхайм 25 6 4 15 33-45 22
16
 Герта 25 5 6 14 30-48 21
17
 Шальке 25 4 9 12 21-45 21
18
 Штутгарт 25 4 8 13 29-42 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.03 22:30
Боруссия М – Вердер
 2 : 2
18.03 17:30
Аугсбург – Шальке
 1 : 1
18.03 17:30
Бохум – РБ Лейпциг
 1 : 0
18.03 17:30
Хоффенхайм – Герта
 3 : 1
18.03 17:30
Штутгарт – Вольфсбург
 0 : 1
18.03 20:30
Боруссия Д – Кельн
 6 : 1
19.03 17:30
Унион Б – Айнтрахт Ф
 - : -
19.03 19:30
Байер – Бавария
 - : -
19.03 21:30
Майнц – Фрайбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 15
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 12
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 21 1 6
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 24 1 5
Диогу Лейте

Диогу Лейте

Унион Б

 20 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости