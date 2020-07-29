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Павар не сыграет с «Челси»

05:16
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Защитник «Баварии» Бенжамен Павар прошел медицинское обследование. Француз в начале недели получил травму на тренировке. Игрок пропустит от 4 до 6 недель.

Таким образом, Павар не примет участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдет 8 августа. В первой встрече «Бавария» разгромила «Челси» — 3:0.

В текущем сезоне на счету 24-летнего француза 4 гола и 7 результативных передач в 46 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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