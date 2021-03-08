Коман отклонил предложение «Баварии» о продлении контракта

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман не хочет продлевать контракт с мюнхенским клубом, сообщает Kicker. Футболист отклонил предложение о продлении соглашения.

Нынешний контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года. «Бавария» предложила игроку продлить соглашение до лета 2026 года. Переговоры между клубом и хавбеком приостановлены.

В этом сезоне футболист провел 19 матчей в бундеслиге, отметившись 3 голами и 9 точными передачами. Сообщалось, что игроком активно интересуется «МЮ».