Гендиректор «Баварии» Кан: «Все разваливается на ходу»
Гендиректор «Баварии» Оливер Кан высказался о ситуации в команде после поражения от «Лейпцига» (1:3) в матче 33-го тура чемпионата Германии.
«Подобное происходило уже много раз в нынешнем сезоне. Такое впечатление, что все разваливается на ходу. По ходу этого матча было впечатление, что мы ни на что не способны после попущенного гола. Теперь ситуация не в наших руках. Мы очень разочарованы», — передает слова Кана Bayern&Germany.
«Бавария» остается лидером турнирной таблицы чемпионата Германии, набрав 68 очков за 33 матча. Вторую строчку занимает дортмундская «Боруссия», которая отстает на одно очко от мюнхенцев, имея матч в запасе. На третьем месте находится «Лейпциг» с 63 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|33
|20
|8
|5
|90-37
|68
|
2
|Боруссия Д
|32
|21
|4
|7
|78-42
|67
|
3
|РБ Лейпциг
|33
|19
|6
|8
|60-39
|63
|
4
|Унион Б
|33
|17
|8
|8
|50-38
|59
|
5
|Фрайбург
|33
|17
|8
|8
|50-42
|59
|
6
|Байер
|32
|14
|7
|11
|55-44
|49
|
7
|Вольфсбург
|33
|13
|10
|10
|56-46
|49
|
8
|Айнтрахт Ф
|33
|12
|11
|10
|56-51
|47
|
9
|Майнц
|32
|12
|9
|11
|51-49
|45
|
10
|Кельн
|33
|10
|12
|11
|48-52
|42
|
11
|Боруссия М
|32
|10
|9
|13
|48-53
|39
|
12
|Вердер
|33
|10
|6
|17
|51-63
|36
|
13
|Хоффенхайм
|33
|10
|5
|18
|47-56
|35
|
14
|Аугсбург
|32
|9
|7
|16
|42-58
|34
|
15
|Бохум
|33
|9
|5
|19
|37-72
|32
|
16
|Шальке
|33
|7
|10
|16
|33-67
|31
|
17
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|40-55
|29
|
18
|Герта
|33
|6
|8
|19
|40-68
|26
|19.05
|21:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|2 : 0
|20.05
|16:30
|
Герта – Бохум
|1 : 1
|20.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Унион Б
|4 : 2
|20.05
|16:30
|
Шальке – Айнтрахт Ф
|2 : 2
|20.05
|16:30
|
Вердер – Кельн
|1 : 1
|20.05
|19:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|1 : 3
|21.05
|16:30
|
Майнц – Штутгарт
|- : -
|21.05
|18:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|- : -
|21.05
|20:30
|
Байер – Боруссия М
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|14
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|14
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|11
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|22
|2
|1
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|30
|1
|3
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|32
|1
|9