Гендиректор «Баварии» Кан: «Все разваливается на ходу»

Гендиректор «Баварии» Оливер Кан высказался о ситуации в команде после поражения от «Лейпцига» (1:3) в матче 33-го тура чемпионата Германии.

«Подобное происходило уже много раз в нынешнем сезоне. Такое впечатление, что все разваливается на ходу. По ходу этого матча было впечатление, что мы ни на что не способны после попущенного гола. Теперь ситуация не в наших руках. Мы очень разочарованы», — передает слова Кана Bayern&Germany.

«Бавария» остается лидером турнирной таблицы чемпионата Германии, набрав 68 очков за 33 матча. Вторую строчку занимает дортмундская «Боруссия», которая отстает на одно очко от мюнхенцев, имея матч в запасе. На третьем месте находится «Лейпциг» с 63 очками.