Оливер Кан доволен, что Флик продлил контракт с «Баварией»

Член правления «Баварии» Оливер Кан рад, что главный тренер Ханс Флик продлил контракт с клубом. Его новое соглашение рассчитано до 2023 года.

— Для «Баварии» важно, чтобы тренер понимал философию клуба, — цитирует пресс-служба клуба Кана. — Ханси был игроком «Баварии», был ассистентом главного тренера. Теперь он на длительный срок станет главным тренером. Это хороший путь. Ханси понимает менталитет клуба, он знает, что «Бавария» нацелена на достижение максимального результата. Я рад, что вместе с ним мы продолжим в последующие годы развивать клуб, его структуру и идеи.