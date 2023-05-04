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Сегодня, 10:32

Нойер рассказал о своем восстановлении после травмы

Виталий Косик
Корреспондент
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о своем восстановлении после полученной травмы.

Ранее сообщалось, что голкипер прогрессирует внушительными темпами и поступательно идет на поправку. К новому сезону он подойдет в полной готовности.

«У меня все хорошо. Я счастлив, что могу каждый день приезжать в тренировочный центр и проводить там занятия. Восстановление проходит очень хорошо, мы довольны. Последние тесты тоже были хорошими. Приятно каждый день делать шаг вперед. Мы все настроены оптимистично. Вратарские упражнения, которые я пока выполняю в помещении, проходят хорошо. Я уже могу ездить на велосипеде без каких-либо проблем, а также выполнять большинство силовых упражнений. Мы каждый день видимся с моими партнерами по команде и много общаемся друг с другом. Теперь мы снова взяли все в свои руки. Я уверен, что мы станем чемпионами Германии», — сказал Нойер в интервью клубному телевидению «Баварии».

36-летний немецкий голкипер сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте 10 декабря и выбыл до конца сезона-2022/23.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 58 очков за 27 туров.

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 30 18 8 4 81-33 62
2
 Боруссия Д 30 19 4 7 67-40 61
3
 Унион Б 30 16 8 6 44-31 56
4
 Фрайбург 30 16 8 6 46-37 56
5
 РБ Лейпциг 30 16 6 8 54-37 54
6
 Байер 30 14 6 10 53-41 48
7
 Вольфсбург 30 12 10 8 54-37 46
8
 Майнц 30 12 9 9 49-43 45
9
 Айнтрахт Ф 30 11 10 9 50-46 43
10
 Боруссия М 30 9 9 12 44-48 36
11
 Кельн 30 8 11 11 40-48 35
12
 Вердер 30 10 5 15 48-58 35
13
 Аугсбург 30 8 7 15 39-55 31
14
 Хоффенхайм 30 8 5 17 39-51 29
15
 Штутгарт 30 6 10 14 38-52 28
16
 Бохум 30 8 4 18 33-67 28
17
 Шальке 30 6 9 15 28-57 27
18
 Герта 30 5 7 18 35-61 22
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5.05 21:30
Байер – Кельн
 - : -
5.05 21:30
Майнц – Шальке
 - : -
6.05 16:30
Аугсбург – Унион Б
 - : -
6.05 16:30
Боруссия М – Бохум
 - : -
6.05 16:30
Фрайбург – РБ Лейпциг
 - : -
6.05 16:30
Герта – Штутгарт
 - : -
6.05 16:30
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
 - : -
6.05 19:30
Вердер – Бавария
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7.05 18:30
Боруссия Д – Вольфсбург
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Никлас Фюллкруг

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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 13
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 21 2 1
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 27 1 2
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 26 1 6
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