Нойер назвал заслуженной победу над «Боруссией»
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер считает, что его команда была лучше «Боруссии» в матче 7-го тура чемпионата Германии (3:2). Также он добавил, что важную роль сыграл гол защитника Давида Алабы.
— Это заслуженная победа, особенно ввиду нашей игры во втором тайме, — цитирует пресс-служба клуба Нойера. — Мы были лучшей командой на поле. Мы все лучше и лучше контролировали игру. Гол Давида Алабы незадолго до перерыва был важен. Благодаря ему мы смогли спокойно перевести дух. Во втором тайме мы показали очень сильную игру.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2020/11/stimmen-zum-bundesliga-auswaertsspiel-des-fc-bayern-bei-borussia-dortmund