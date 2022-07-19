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Сегодня, 22:34

Де Лигт выбрал в «Баварии» 4-й номер. Ранее под ним играл Зюле

Новичок «Баварии» де Лигт выбрал игровой номер
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Маттейс де Лигт.
Фото ФК «Бавария»

Новичок «Баварии» Маттейс де Лигт выбрал игровой номер. 22-летний голландец будет выступать под номером 4.

Ранее он принадлежал Никласу Зюле, который перешел в дортмундскую «Боруссию».

Сегодня, 19 июля Де Лигт подписал с «Баварией» контракт до 2027 года.

Маттейс де Лигт
ФК Бавария
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