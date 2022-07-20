Бундеслига трогательным видео попрощалась с Левандовски. Поляк перешел в «Барселону»
Бундеслига трогательным видео попрощалась с Левандовски
Нападающий Роберт Левандовски официально перешел из «Баварии» в «Барселону». Каталонский клуб заплатил за трансфер 45 миллионов евро, не считая бонусов.
Пресс-служба чемпионата Германии после объявления о переходе Левандовски опубликовала на официальном YouTube-канале видео мультфильм, в котором показала карьеру польского форварда.
Левандовски с 2010 года выступал в бундеслиге. Сначала он 4 года отыграл в дортмундской «Боруссии», а затем перешел в «Баварию». На его счету в чемпионате Германии 312 голов и 75 голевых передач за 384 матча.
Напомним, Левандовски подписал с «Барселоной» контракт на 4 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере 500 миллионов евро.
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2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Хоффенхайм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Вердер
|0
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|0
|0-0
|0
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30 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
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