Бундеслига трогательным видео попрощалась с Левандовски. Поляк перешел в «Барселону»

Нападающий Роберт Левандовски официально перешел из «Баварии» в «Барселону». Каталонский клуб заплатил за трансфер 45 миллионов евро, не считая бонусов.

Пресс-служба чемпионата Германии после объявления о переходе Левандовски опубликовала на официальном YouTube-канале видео мультфильм, в котором показала карьеру польского форварда.

Левандовски с 2010 года выступал в бундеслиге. Сначала он 4 года отыграл в дортмундской «Боруссии», а затем перешел в «Баварию». На его счету в чемпионате Германии 312 голов и 75 голевых передач за 384 матча.

Напомним, Левандовски подписал с «Барселоной» контракт на 4 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере 500 миллионов евро.