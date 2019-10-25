Нико Ковач: «Бавария» хочет вернуться на первое место в турнирной таблице бундеслиги»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач накануне матча 9-го тура чемпионата Германии против «Униона» отметил, что мюнхенцы хотят вернуться на первое место в турнирной таблице бундеслиги.

— Мы играем дома и хотим вернуться на первое место, — приводит пресс-служба клуба слова Ковача. Мы должны найти решение, терять меньше мячей и быть терпеливыми. Мы должны выйти и начать играть в наш футбол.

Критика Румменигге после матча с «Олимпиакосом»? Когда он говорил о беспечности, все знают, кого и что он имел в виду. Все ожидают побед и красивого футбола. Мы тоже этого ожидаем от себя. Но вы не можете всегда показывать хороший футбол. Самое главное, вы должны быть успешны.

Мы проводим восьмой тур, а будущее тренера уже обсуждается (людьми). Это не только о «Баварии», это обо всех клубах. Мы говорим об уважении, но здесь нет ничего, связанного с уважение.

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