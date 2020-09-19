Полузащитник «Шальке» Бенжамен Стамбули после разгромного поражения в 1-м туре чемпионата Германии против «Баварии» (0:8) признался, что не получил удовольствия от футбола. Также он добавил, что его команде стоит извлечь уроки из такого результата.

— «Бавария» — не только лучшая команда бундеслиги, но также Европы и мира, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Стамбули. — Мы играли против великолепной команды. Должны учиться на этом. Это опыт, который мы должны взять. Всегда тяжело терпеть такое поражение, но мы должны смотреть вперед. Мы играем в футбол, чтобы побеждать и получать удовольствие. Сегодня никакого удовольствия не было. Мы должны это принять.