«Не хотим повторения проигранного финала». Нойер — о матче с «Айнтрахтом»
10:55
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка Германии против «Айнтрахта». В 2018 году его команда проиграла клубу из Франкфурта-на-Майне со счетом 1:3.
«Все хорошо помнят тот финал, в котором мы проиграли, — цитирует Нойера официальный сайт «Баварии». — Мы не хотим, чтобы это повторилось на «Альянц Арене». Мы хотим непременно выйти в финал и получить возможность снова поднять кубок в Берлине».
Матч «Бавария» — «Айнтрахт» начнется в 21.45 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/matchpreviews/2020/06/vorbericht-fc-bayern---eintracht-frankfurt-dfb-pokal