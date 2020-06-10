Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Не хотим повторения проигранного финала». Нойер — о матче с «Айнтрахтом»

10:55
Мануэль Нойер. Фото AFP
Мануэль Нойер. Фото AFP
Теги:

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка Германии против «Айнтрахта». В 2018 году его команда проиграла клубу из Франкфурта-на-Майне со счетом 1:3.

«Все хорошо помнят тот финал, в котором мы проиграли, — цитирует Нойера официальный сайт «Баварии». — Мы не хотим, чтобы это повторилось на «Альянц Арене». Мы хотим непременно выйти в финал и получить возможность снова поднять кубок в Берлине».

Матч «Бавария» — «Айнтрахт» начнется в 21.45 по московскому времени.

Бавария — Айнтрахт Ф

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/matchpreviews/2020/06/vorbericht-fc-bayern---eintracht-frankfurt-dfb-pokal

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир