Нападающий «Униона» Андерссон продлил контракт с клубом

Нападающий «Униона» Себастьян Андерссон продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 28-летним шведом рассчитано до лета 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

? Swedish striker Sebastian Andersson has signed a new contract at 1. FC Union Berlin. #fcunion https://t.co/lb8YtoTQtS — 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) February 7, 2020

Андерссон перешел в «Унион» в 2018-м из «Кайзерслаутерна». В нынешнем сезоне он провел в бундеслиге 20 матчей и забил 8 голов при 2 результативных предачах.