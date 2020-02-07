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Нападающий «Униона» Андерссон продлил контракт с клубом

20:07
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Нападающий «Униона» Себастьян Андерссон продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 28-летним шведом рассчитано до лета 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Андерссон перешел в «Унион» в 2018-м из «Кайзерслаутерна». В нынешнем сезоне он провел в бундеслиге 20 матчей и забил 8 голов при 2 результативных предачах.

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