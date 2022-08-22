Нападающий «Штуттгарта» Калайджич близок к переходу в «Вулверхэмтон»

Нападающий «Штуттгарта» Саша Калайджич может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне», сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.

«Волки» активно ведут переговоры со «Штуттгартом» о сумме компенсации за 25-летнего авйстрийца. Отмечается, что «Вулверхэмптон» уже согласовал условия личного контракта с самим Калайджичем.

Напомним, что нападающий ранее являлся трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Калайджич забил шесть мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Штутгарт» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.