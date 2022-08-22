«Лейпциг» не отпустил полузащитника Лаймера в «Баварию»

Главный тренер «Лейпцига» Доменко Тедеско заявил, что полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер не перейдет в «Баварию».

«Всем известно, что «Бавария» хотела его приобрести, но нам удалось сохранить Конрада. Он остается. Лично для меня это было понятно еще четыре недели назад», — сказал Тедеско Sky Sport Germany.

Ранее стало известно, что мюнхенцы согласовали с игроком условия контракта, однако «Бавария» не намерена платить за хавбека требуемые 30 миллионов евро.

Команда Юлиана Нагельсманна после этого заморозила переговоры по трансферу 25-летнего австрийца.

В минувшем сезоне Лаймер провел 41 матч за «Лейпциг», в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.