Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 17:01

«Лейпциг» не отпустил полузащитника Лаймера в «Баварию»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Лейпцига» Доменко Тедеско заявил, что полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер не перейдет в «Баварию».

«Всем известно, что «Бавария» хотела его приобрести, но нам удалось сохранить Конрада. Он остается. Лично для меня это было понятно еще четыре недели назад», — сказал Тедеско Sky Sport Germany.

Ранее стало известно, что мюнхенцы согласовали с игроком условия контракта, однако «Бавария» не намерена платить за хавбека требуемые 30 миллионов евро.

Команда Юлиана Нагельсманна после этого заморозила переговоры по трансферу 25-летнего австрийца.

В минувшем сезоне Лаймер провел 41 матч за «Лейпциг», в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Спартак 0
Матч завершен

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Торпедо М 0
Матч завершен

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
Конрад Лаймер
ФК Бавария
ФК Лейпциг
Доменико Тедеско
0
Читайте также
Дым над Москвой: как защититься и что делать при смоге в городе
За сколько продан «Спартак»? Сколько Федун потратил на команду? И чего ждать болельщикам? Вопросы после сделки века в российском футболе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Штуттгарта» Калайджич близок к переходу в «Вулверхэмтон»

В «Баварии» недовольны игрой новичка команды Мазрауи
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 3 3 0 0 15-1 9
2
 Майнц 3 2 1 0 4-2 7
3
 Унион Б 3 2 1 0 5-2 7
4
 Боруссия М 3 2 1 0 6-3 7
5
 Боруссия Д 3 2 0 1 6-4 6
6
 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
7
 Фрайбург 3 2 0 1 6-3 6
8
 Вердер 3 1 2 0 7-6 5
9
 Кельн 3 1 2 0 6-4 5
10
 Аугсбург 3 1 0 2 3-7 3
11
 РБ Лейпциг 3 0 2 1 4-5 2
12
 Штутгарт 3 0 2 1 3-4 2
13
 Шальке 3 0 2 1 3-5 2
14
 Вольфсбург 3 0 2 1 2-4 2
15
 Айнтрахт Ф 3 0 2 1 3-8 2
16
 Герта 3 0 1 2 2-5 1
17
 Бохум 3 0 0 3 3-12 0
18
 Байер 3 0 0 3 1-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.08 21:30
Фрайбург – Бохум
 - : -
27.08 16:30
Герта – Боруссия Д
 - : -
27.08 16:30
Хоффенхайм – Аугсбург
 - : -
27.08 16:30
Майнц – Байер
 - : -
27.08 16:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
 - : -
27.08 16:30
Шальке – Унион Б
 - : -
27.08 19:30
Бавария – Боруссия М
 - : -
28.08 16:30
Кельн – Штутгарт
 - : -
28.08 18:30
Вердер – Айнтрахт Ф
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 3
Карим Онисиво

Карим Онисиво

Майнц

 3
Садио Мане

Садио Мане

Бавария

 3
П
Саша Калайджич

Саша Калайджич

Штутгарт

 3
Кингсли Коман

Кингсли Коман

Бавария

 2
Шеральдо Беккер

Шеральдо Беккер

Унион Б

 2
И К Ж
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 1 1 0
Лукас Градецки

Лукас Градецки

Байер

 2 1 0
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 2 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости