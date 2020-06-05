Нападающий сборной Косово Рашица может заменить Вернера в «Лейпциге»

Нападающий «Вердера» Милот Рашица может перейти в «Лейпциг», сообщает инсайдер Bleacher Report Дин Джонс.

По информации источника, «Лейпциг» планирует приобрести 23-летнего косовара в качестве замены форварду Тимо Вернеру, который близок к переходу в «Челси».

На счету Рашицы 10 голов и 6 результативных передач в 29 матчах за «Вердер» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.