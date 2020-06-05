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Нападающий сборной Косово Рашица может заменить Вернера в «Лейпциге»

12:48

Нападающий «Вердера» Милот Рашица может перейти в «Лейпциг», сообщает инсайдер Bleacher Report Дин Джонс.

По информации источника, «Лейпциг» планирует приобрести 23-летнего косовара в качестве замены форварду Тимо Вернеру, который близок к переходу в «Челси».

На счету Рашицы 10 голов и 6 результативных передач в 29 матчах за «Вердер» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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