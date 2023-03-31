Нападающий «Баварии» Тель получил травму

«Бавария» на официальном сайте объявила, что нападающий Матис Тель получил травму. 17-летний француз повредил приводящую мышцу в матче за юношескую сборную Франции U19.

Точные сроки восстановления французского форварда пока неизвестны. Игроку предстоит пройти медицинское обследование.

В этом сезоне Тель сыграл в 16 матчах бундеслиги и забил 4 гола. Также не его счету 4 матча в Лиге чемпионов.