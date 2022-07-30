Мане забил первый гол за «Баварию» в матче за Суперкубок Германии против «Лейпцига»

Нападающий «Баварии» Садио Мане отличился в матче за Суперкубок Германии против «Лейпцига».

Гол стал для сенегальского форварда дебютным в составе немецкого клуба.

30-летний Мане перешел в «Баварию» в начале июля, портал Transfermarkt.com оценивает сделку в 32 миллиона евро.

Мане выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Англии и Кубка английской лиги.